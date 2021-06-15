1200 Abonnenten!!! - Seite 35
Ja, ich habe es einmal benutzt, als ich mich für den Dienst interessierte. Aber abgesehen von den Statistiken fehlen viele andere Daten (Abonnenten, Anbieterbetrag, Summe der Abonnenten, usw.).
Schauen Sie genauer hin: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties- Abonnenten und Anbieterguthaben sind da.
Möglicherweise sollte die Anzahl der Indikatoren erhöht werden.
Es gibt zwei Beispiele für die Arbeit mit Signalen im Marketplace:
gibt es solche Signale, aber die einmal tägliche Aktualisierung hält mich davon ab, mit ihnen zu arbeiten.
Vielleicht werden wir die Zahl der Indikatoren erhöhen.
Ja, natürlich. Ich bin der Präsident des Telepathenclubshttps://www.mql5.com/ru/forum/133408. Sie sind als ständiges Mitglied willkommen.
1. Präsident des Abolk-Clubs. Premierminister JuraZ
Bin ich der Stellvertreter? --- Ich hatte keine Ahnung, dass ich 5 Jahre lang ein Hauptberufler war.
Andrey - vielleicht ist es an der Zeit, dass wir eine Rochade machen, und in 5 Jahren stellst du die Figuren wieder auf das Brett und rockst wieder - du bist dann wieder Präsident?
1. Wenn du nicht wusstest, wer du bist, bedeutet das, dass du entweder nicht eingeweiht warst oder dich in einem telepathischen Schwebezustand befandest.
2. Im Club gibt es keine Stellvertreter - alle Mitglieder sind unabhängige und angesehene Persönlichkeiten - und es gibt keine Notwendigkeit für Rochaden oder Rollentausch, weil es keine gibt.
Wenn Sie eingeben, dass Sie den aktuellen Broker abonnieren können/können, dann haben Sie die Möglichkeit, ALLE Signale anzuzeigen, nicht nur die, die zum aktuellen Broker passen. Dennoch ist es logisch, zunächst die gesamte Dienstleistung des MQL zu untersuchen und nicht nur den Teil, der auf das Konto des Maklers passt.
Signale, die nach Kompatibilität mit dem aktuellen Handelskonto gefiltert sind, sind im Terminal verfügbar.
Aus diesem Grund ist es unmöglich, im gesamten Dienst nach Signalen zu suchen.
Es ist logisch, zunächst geeignete Signale für Ihre Handelsindikatoren zu finden und dann den passenden Broker dafür zu suchen.
Zum Beispiel gibt mein Broker statistisch gesehen eine miserable Slippage auf ein gutes Signal. Deshalb werde ich ein Konto eröffnen, das laut Statistik eine geringere Slippage aufweist.
D.h. zuerst kommt die Auswahl des Signals und dann der Broker. Nicht andersherum.
Es ist wie mit der benutzerdefinierten Geschichte. Wir werden sie nutzen, um zu verstehen, welche Handelsbedingungen für den TS erforderlich sind. Und erst dann wird die Suche nach einem Makler für den TS durchgeführt. Und nicht umgekehrt, wenn es einen Makler gibt, der bei weitem nicht optimal für den TS ist, und man vergeblich versucht, etwas aus dem TS herauszuquetschen, indem man ihn ablehnt.