MQL5 Reference Standard Library Files CFile BinWriteFloatArray 

WriteFloatArray

Writes an array of float type variables to file.

uint  WriteFloatArray(
   float&  array[],            // array
   int     start_item=0,       // start element
   int     items_count=-1      // number of elements
   )

Parameters

array[]

[in]  Array to write.

start_item=0

[in]  Start element to write from.

items_count=-1

[in]  Number of elements to write (-1 - whole array).

Return Value

Number of bytes written.