Medium Zustand
Konstanten, die laufendes Medium von mql5-Programms beschreiben, werden in Gruppen aufgeteilt:
- Client-Terminal-Status – Information über das Client-Terminal;
- Information über das abgelaufene MQL5-Programm – Eigenschaften des mql5-Programms, die sein Verhalten zu steuern helfen;
- Symboleigenschaften – Erhalten von Handelsinformation über das Symbol;
- Kontoeigenschaften – Information über das laufende Handelskonto;
- Teststatistik – Testergebnisse eine Expert Advisors.