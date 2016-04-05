CodeBaseKategorien
Expert Advisors

RSI_Test - Experte für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Standard-RSI wurde ergänzt. Wenn der Wert des Indikators kleiner als BuyOp ist und größer als dessen Vorgängerwert, dann kaufen wir. Wenn der Wert des Indikators größer als SellOp ist und kleiner als dessen Vorgängerwert, dann verkaufen wir. Test ist die Periode des RSI. Trailing Stop, der hier verwendet wird, wurde entweder aus diesem Forum oder dem Alpari Form übernommen (Ich weiß nicht mehr genau). Der Auto-Optimierer wurde aus dem Artikel: Automatisierte Optimierung eines Handelsroboters in Realem Handel übernommen.

Die Parameter der Optimierung sind: BuyOp, SellOp, Test.

Der Chart zeigt nur einen Tag, weil die Parameter jeden Tag neu optimiert werden.

Er arbeitet sehr gut auf M1. Die besten Ergebnisse auf EURJPY.

Strategie Tester Report
RSI_Test
Alpari-Classic (Build 218)

Symbol EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period 1 Minute (M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20)
Modell Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
Parameter TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;

Balken im Test
 2380 Ticks modelliert
 33018 Modellierungsqualität
 25.00%
Fehler in Charts-Anpassung 0




Ursprüngliche Einlage
 400.00



Gesamt netto Profit
 254.46 Brutto Profit
 254.46 Brutto Verlust
 0.00
Profit Faktor
Erwartetes Ergebnis 50.89

Absoluter Drawdown
 39.31 Maximaler Drawdown
 87.46 (17.25%) Relativer Drawdown
 17.25% (87.46)

Trades gesamt
 5 Short Positionen (gewonnen %) 3 (100.00%) Long Positionen (gewonnen %) 2 (100.00%)

 Profit Trades (% gesamt) 5 (100.00%) Verlust Trades (% gesamt) 0 (0.00%)
Größter Profit Trade 52.07 Verlust Trade 0.00
Durchschnitt Profit Trade 50.89 Verlust Trade 0.00
Maximum aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 5 (254.46) aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 0 (0.00)
Maximum aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner) 254.46 (5) aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer) 0.00 (0)
Durchschnitt aufeinanderfolgende Gewinne 5 aufeinanderfolgende Verluste 0
Zeit Typ Order Volumen Preis S / L T / P Profit Balance
1 2008.10.17 00:32 buy 1 0.10 136.65 0.00 0.00
2 2008.10.17 02:11 modify 1 0.10 136.65 137.15 0.00
3 2008.10.17 02:24 s/l 1 0.10 137.15 137.15 0.00 49.13 449.13
4 2008.10.17 06:34 sell 2 0.10 137.07 0.00 0.00
5 2008.10.17 09:02 modify 2 0.10 137.07 136.54 0.00
6 2008.10.17 09:03 s/l 2 0.10 136.54 136.54 0.00 52.07 501.20
7 2008.10.17 11:18 buy 3 0.10 135.63 0.00 0.00
8 2008.10.17 15:59 modify 3 0.10 135.63 136.13 0.00
9 2008.10.17 16:02 s/l 3 0.10 136.13 136.13 0.00 49.13 550.33
10 2008.10.17 17:07 sell 4 0.10 136.74 0.00 0.00
11 2008.10.17 17:38 modify 4 0.10 136.74 136.21 0.00
12 2008.10.17 17:38 s/l 4 0.10 136.21 136.21 0.00 52.06 602.39
13 2008.10.17 19:26 sell 5 0.10 137.03 0.00 0.00
14 2008.10.17 20:24 modify 5 0.10 137.03 136.50 0.00
15 2008.10.17 20:24 s/l 5 0.10 136.50 136.50 0.00 52.07 654.46

Es nimmt am Championat wegen der Auto-Optimierung nicht teil (es könnte im Championat nicht verwendet werden, und der Code ist auch nicht von mir), und die Idee kam mir erst Beginn des Championats.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8513

