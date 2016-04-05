Der Standard-RSI wurde ergänzt. Wenn der Wert des Indikators kleiner als BuyOp ist und größer als dessen Vorgängerwert, dann kaufen wir. Wenn der Wert des Indikators größer als SellOp ist und kleiner als dessen Vorgängerwert, dann verkaufen wir. Test ist die Periode des RSI. Trailing Stop, der hier verwendet wird, wurde entweder aus diesem Forum oder dem Alpari Form übernommen (Ich weiß nicht mehr genau). Der Auto-Optimierer wurde aus dem Artikel: Automatisierte Optimierung eines Handelsroboters in Realem Handel übernommen.

Die Parameter der Optimierung sind: BuyOp, SellOp, Test.

Der Chart zeigt nur einen Tag, weil die Parameter jeden Tag neu optimiert werden.

Er arbeitet sehr gut auf M1. Die besten Ergebnisse auf EURJPY.

Strategie Tester Report RSI_Test Alpari-Classic (Build 218)

Symbol EURJPY (Euro vs Japanese Yen) Period 1 Minute (M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20) Modell Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals) Parameter TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;

Balken im Test

2380 Ticks modelliert

33018 Modellierungsqualität

25.00% Fehler in Charts-Anpassung 0









Ursprüngliche Einlage

400.00







Gesamt netto Profit

254.46 Brutto Profit

254.46 Brutto Verlust

0.00 Profit Faktor



Erwartetes Ergebnis 50.89



Absoluter Drawdown

39.31 Maximaler Drawdown

87.46 (17.25%) Relativer Drawdown

17.25% (87.46)

Trades gesamt

5 Short Positionen (gewonnen %) 3 (100.00%) Long Positionen (gewonnen %) 2 (100.00%)

Profit Trades (% gesamt) 5 (100.00%) Verlust Trades (% gesamt) 0 (0.00%) Größter Profit Trade 52.07 Verlust Trade 0.00 Durchschnitt Profit Trade 50.89 Verlust Trade 0.00 Maximum aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 5 (254.46) aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 0 (0.00) Maximum aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner) 254.46 (5) aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer) 0.00 (0) Durchschnitt aufeinanderfolgende Gewinne 5 aufeinanderfolgende Verluste 0 № Zeit Typ Order Volumen Preis S / L T / P Profit Balance 1 2008.10.17 00:32 buy 1 0.10 136.65 0.00 0.00

2 2008.10.17 02:11 modify 1 0.10 136.65 137.15 0.00

3 2008.10.17 02:24 s/l 1 0.10 137.15 137.15 0.00 49.13 449.13 4 2008.10.17 06:34 sell 2 0.10 137.07 0.00 0.00

5 2008.10.17 09:02 modify 2 0.10 137.07 136.54 0.00

6 2008.10.17 09:03 s/l 2 0.10 136.54 136.54 0.00 52.07 501.20 7 2008.10.17 11:18 buy 3 0.10 135.63 0.00 0.00

8 2008.10.17 15:59 modify 3 0.10 135.63 136.13 0.00

9 2008.10.17 16:02 s/l 3 0.10 136.13 136.13 0.00 49.13 550.33 10 2008.10.17 17:07 sell 4 0.10 136.74 0.00 0.00

11 2008.10.17 17:38 modify 4 0.10 136.74 136.21 0.00

12 2008.10.17 17:38 s/l 4 0.10 136.21 136.21 0.00 52.06 602.39 13 2008.10.17 19:26 sell 5 0.10 137.03 0.00 0.00

14 2008.10.17 20:24 modify 5 0.10 137.03 136.50 0.00

15 2008.10.17 20:24 s/l 5 0.10 136.50 136.50 0.00 52.07 654.46

Es nimmt am Championat wegen der Auto-Optimierung nicht teil (es könnte im Championat nicht verwendet werden, und der Code ist auch nicht von mir), und die Idee kam mir erst Beginn des Championats.