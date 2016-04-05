und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Standard-RSI wurde ergänzt. Wenn der Wert des Indikators kleiner als BuyOp ist und größer als dessen Vorgängerwert, dann kaufen wir. Wenn der Wert des Indikators größer als SellOp ist und kleiner als dessen Vorgängerwert, dann verkaufen wir. Test ist die Periode des RSI. Trailing Stop, der hier verwendet wird, wurde entweder aus diesem Forum oder dem Alpari Form übernommen (Ich weiß nicht mehr genau). Der Auto-Optimierer wurde aus dem Artikel: Automatisierte Optimierung eines Handelsroboters in Realem Handel übernommen.
Die Parameter der Optimierung sind: BuyOp, SellOp, Test.
Der Chart zeigt nur einen Tag, weil die Parameter jeden Tag neu optimiert werden.
Er arbeitet sehr gut auf M1. Die besten Ergebnisse auf EURJPY.
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20)
|Modell
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
|Parameter
|TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;
|Balken im Test
|2380
|Ticks modelliert
|33018
|Modellierungsqualität
|25.00%
|Fehler in Charts-Anpassung
|0
|Ursprüngliche Einlage
|400.00
|Gesamt netto Profit
|254.46
|Brutto Profit
|254.46
|Brutto Verlust
|0.00
|Profit Faktor
|Erwartetes Ergebnis
|50.89
|Absoluter Drawdown
|39.31
|Maximaler Drawdown
|87.46 (17.25%)
|Relativer Drawdown
|17.25% (87.46)
|Trades gesamt
|5
|Short Positionen (gewonnen %)
|3 (100.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|2 (100.00%)
|Profit Trades (% gesamt)
|5 (100.00%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|0 (0.00%)
|Größter
|Profit Trade
|52.07
|Verlust Trade
|0.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|50.89
|Verlust Trade
|0.00
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|5 (254.46)
|aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld)
|0 (0.00)
|Maximum
|aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)
|254.46 (5)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)
|0.00 (0)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|5
|aufeinanderfolgende Verluste
|0
|№
|Zeit
|Typ
|Order
|Volumen
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.17 00:32
|buy
|1
|0.10
|136.65
|0.00
|0.00
|2
|2008.10.17 02:11
|modify
|1
|0.10
|136.65
|137.15
|0.00
|3
|2008.10.17 02:24
|s/l
|1
|0.10
|137.15
|137.15
|0.00
|49.13
|449.13
|4
|2008.10.17 06:34
|sell
|2
|0.10
|137.07
|0.00
|0.00
|5
|2008.10.17 09:02
|modify
|2
|0.10
|137.07
|136.54
|0.00
|6
|2008.10.17 09:03
|s/l
|2
|0.10
|136.54
|136.54
|0.00
|52.07
|501.20
|7
|2008.10.17 11:18
|buy
|3
|0.10
|135.63
|0.00
|0.00
|8
|2008.10.17 15:59
|modify
|3
|0.10
|135.63
|136.13
|0.00
|9
|2008.10.17 16:02
|s/l
|3
|0.10
|136.13
|136.13
|0.00
|49.13
|550.33
|10
|2008.10.17 17:07
|sell
|4
|0.10
|136.74
|0.00
|0.00
|11
|2008.10.17 17:38
|modify
|4
|0.10
|136.74
|136.21
|0.00
|12
|2008.10.17 17:38
|s/l
|4
|0.10
|136.21
|136.21
|0.00
|52.06
|602.39
|13
|2008.10.17 19:26
|sell
|5
|0.10
|137.03
|0.00
|0.00
|14
|2008.10.17 20:24
|modify
|5
|0.10
|137.03
|136.50
|0.00
|15
|2008.10.17 20:24
|s/l
|5
|0.10
|136.50
|136.50
|0.00
|52.07
|654.46
Es nimmt am Championat wegen der Auto-Optimierung nicht teil (es könnte im Championat nicht verwendet werden, und der Code ist auch nicht von mir), und die Idee kam mir erst Beginn des Championats.
