CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DayOfWeek - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
770
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator DayOfWeek.


DayOfWeek

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8288

4TF Has Bar 4TF Has Bar

Indikator 4TF Has Bar.

Xaos Patterns Explorer Xaos Patterns Explorer

Indikator Xaos Patterns Explorer.

ParMA BB ParMA BB

МА auf Basis der 'Parabolic Regression' mit Bollinger Bänder.

Channel ZigZag Channel ZigZag

Eine Version des ZZ für einen Preiskanal. Die Weite des Kanals ist in den Eigenschaften bestimmbar.