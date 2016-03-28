CodeBaseKategorien
Indikatoren

CCI_onMA - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
CCI_onMA.mq4 (2.73 KB) ansehen
Indikator CCI_onMA.

Parameter:

CCI_Period =14;
CCI_Price =5;
CCI_multiplier=0.3;
//----
MaPeriod =14;
MaMetod =0;
MaPrice =5;
//----
note_Price="0C 1O 2H 3L4Md 5Tp 6WghC: Md(HL/2)4,Tp(HLC/3)5,Wgh(HLCC/4)6";
CCI_onMA

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8283

AMA Bands AMA Bands

Perry Kaufmans AMA mit doppelten Bollinger Bändern.

Spread swap Spread swap

Der Indikator zeigt Spread und Swap.

CCI_onMA_MAs CCI_onMA_MAs

Verbesserte Version des CCI_onMA Indikator.

Xaos Patterns Explorer Xaos Patterns Explorer

Indikator Xaos Patterns Explorer.