Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DoubleCCI_Woodies - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 828
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dies ist der original Indikator mit mir als original Autor.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8269
SuperTrend
Der SuperTrend Indikator entwickelt für MetaTrader 4 basiert auf einer Version des ProRealTime.MACD with crossing
Indikator MACD with crossing.
Coloured Days on Chart
Der Indikator teilt die Tage in unterschiedlichen Farben auf dem Chart.Summary Report In Points
Dies Skript wertet in Points die Kontoentwicklung wie sie im Terminal geladen ist aus.