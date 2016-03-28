CodeBaseKategorien
Indikatoren

DoubleCCI_Woodies - Indikator für den MetaTrader 4

Jason Robinson
828
(8)
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance

Dies ist der original Indikator mit mir als original Autor.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8269

