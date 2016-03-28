CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SuperTrend - Indikator für den MetaTrader 4

Jason Robinson | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
8642
Rating:
(39)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der SuperTrend Indikator hier basiert auf dem in ProRealTime. Er hat die selben Parameter: Nbr Periods und Multiplier, und er arbeitet in der gleichen Weise.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8268

MACD with crossing MACD with crossing

Indikator MACD with crossing.

CycleIdentifier CycleIdentifier

Indikator CycleIdentifier.

DoubleCCI_Woodies DoubleCCI_Woodies

Ein Doppel-CCI mit kolorierten Trend-Bars

Coloured Days on Chart Coloured Days on Chart

Der Indikator teilt die Tage in unterschiedlichen Farben auf dem Chart.