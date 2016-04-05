Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MACDonRSI - Indikator für den MetaTrader 4
Die grüne Linie ist der RSI
Rote und graue Linien sind das MACD Histogramm und Signallinien
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8203
