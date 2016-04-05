CodeBaseKategorien
Indikatoren

MACDonRSI - Indikator für den MetaTrader 4

--- | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
756
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance

Die grüne Linie ist der RSI

Rote und graue Linien sind das MACD Histogramm und Signallinien


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8203

