Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
The MasterMind - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 879
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Bitte vorher mit testen.. $5000 erhöht auf $243K in 3 Monaten. Programmierer benötigt, nicht fertig.
Strategy Tester Report
TheMasterMind
AlpariUS-Demo (Build 216)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|5 Minuten (M5) 2008.03.31 00:00 - 2008.06.19 07:30 (2008.03.30 - 2008.07.01)
|Modell
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert)
|Parameter
|Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|Getestete Kerzen
|17601
|Modellierte Ticks
|587455
|Modellierungsqualität
|65.18%
|Fehler in Chartanpassung
|62
|Ursprüngliche Einzahlung
|5000.00
|Nettoprofit gesamt
|243061.68
|Bruttoprofit
|300660.90
|Bruttoverlust
|-57599.22
|Profitfaktor
|5.22
|Erwartetes Ergebnis
|15191.35
|Absoluter Rückgang
|4202.40
|Maximaler Rückgang
|182004.27 (47.03%)
|Relativer Rückgang
|90.11% (163677.74)
|Anzahl an Trades
|16
|Sell-Positionen (davon gewonnen %)
|8 (75.00%)
|Buy-Positionen (davon gewonnen %)
|8 (100.00%)
|Gewonne Trades (in % von Gesamt)
|14 (87.50%)
|Verlorene Trades (in % von Gesamt)
|2 (12.50%)
|Größter
|Gewinntrade
|71525.61
|Verlusttrade
|-54596.85
|Durchschnitt
|Gewinntrade
|21475.78
|Verlusttrade
|-28799.61
|Maximum
|Gewinntrades in Folge (Profit in Geld)
|9 (279697.49)
|Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld)
|1 (-54596.85)
|Maximal
|Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl)
|279697.49 (9)
|Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl)
|-54596.85 (1)
|Durchschnitt
|Gewinntrades in Folge
|7
|Verlusttrades in Folge
|1
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Ordernummer
|Größe
|Preis
|S / L
|T / P
|Gewinn
|Kontostand
|1
|2008.03.31 20:50
|buy
|1
|1.60
|1.5774
|1.3774
|0.0000
|2
|2008.04.09 19:00
|close
|1
|1.60
|1.5855
|1.3774
|0.0000
|1334.88
|6334.88
|3
|2008.04.09 19:00
|sell
|2
|2.10
|1.5856
|1.7856
|0.0000
|4
|2008.04.10 18:45
|close
|2
|2.10
|1.5729
|1.7856
|0.0000
|2608.41
|8943.29
|5
|2008.04.10 18:45
|buy
|3
|3.00
|1.5730
|1.3730
|0.0000
|6
|2008.04.11 04:45
|close
|3
|3.00
|1.5773
|1.3730
|0.0000
|1298.10
|10241.39
|7
|2008.04.11 04:46
|sell
|4
|3.40
|1.5772
|1.7772
|0.0000
|8
|2008.05.12 05:55
|close
|4
|3.40
|1.5405
|1.7772
|0.0000
|11561.02
|21802.41
|9
|2008.05.12 05:55
|buy
|5
|7.30
|1.5404
|1.3404
|0.0000
|10
|2008.05.12 12:50
|close
|5
|7.30
|1.5461
|1.3404
|0.0000
|4161.00
|25963.41
|11
|2008.05.12 12:50
|sell
|6
|8.70
|1.5462
|1.7462
|0.0000
|12
|2008.05.19 17:20
|close
|6
|8.70
|1.5490
|1.7462
|0.0000
|-3002.37
|22961.04
|13
|2008.05.19 17:20
|buy
|7
|7.70
|1.5489
|1.3489
|0.0000
|14
|2008.05.21 22:10
|close
|7
|7.70
|1.5789
|1.3489
|0.0000
|23141.58
|46102.62
|15
|2008.05.21 22:10
|sell
|8
|15.40
|1.5788
|1.7788
|0.0000
|16
|2008.05.27 22:05
|close
|8
|15.40
|1.5684
|1.7788
|0.0000
|15156.68
|61259.30
|17
|2008.05.27 22:05
|buy
|9
|20.50
|1.5685
|1.3685
|0.0000
|18
|2008.05.28 09:20
|close
|9
|20.50
|1.5750
|1.3685
|0.0000
|13380.35
|74639.65
|19
|2008.05.28 09:20
|sell
|10
|25.00
|1.5751
|1.7751
|0.0000
|20
|2008.05.29 18:10
|close
|10
|25.00
|1.5517
|1.7751
|0.0000
|57802.50
|132442.15
|21
|2008.05.29 18:10
|buy
|11
|44.40
|1.5518
|1.3518
|0.0000
|22
|2008.06.05 20:15
|close
|11
|44.40
|1.5581
|1.3518
|0.0000
|28811.16
|161253.31
|23
|2008.06.05 20:15
|sell
|12
|54.10
|1.5582
|1.7582
|0.0000
|24
|2008.06.10 20:45
|close
|12
|54.10
|1.5447
|1.7582
|0.0000
|71525.61
|232778.92
|25
|2008.06.10 20:46
|buy
|13
|78.10
|1.5445
|1.3445
|0.0000
|26
|2008.06.13 00:30
|close
|13
|78.10
|1.5466
|1.3445
|0.0000
|17455.35
|250234.27
|27
|2008.06.13 00:30
|sell
|14
|83.90
|1.5467
|1.7467
|0.0000
|28
|2008.06.17 02:15
|close
|14
|83.90
|1.5465
|1.7467
|0.0000
|117.46
|250351.73
|29
|2008.06.17 02:15
|buy
|15
|84.00
|1.5464
|1.3464
|0.0000
|30
|2008.06.18 19:40
|close
|15
|84.00
|1.5526
|1.3464
|0.0000
|52306.80
|302658.53
|31
|2008.06.18 19:40
|sell
|16
|101.50
|1.5527
|1.7527
|0.0000
|32
|2008.06.19 07:30
|close at stop
|16
|101.50
|1.5578
|1.7527
|0.0000
|-54596.85
|248061.68
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8207
Normalized Volume Oscillator
Eine erweiterte Version des "Normalized Volume" Indikator. Zusätzlichen um die visuelle Analyse der Indikatorwerte zu erleichtern.CandRelation
Versucht eine Formel aus drei Parametern einer Kerze zu erzeugen - Oben, niedriger Schatten und dem Körper.
BW MFI + Volumes
Ein Update für BW-MFI mit der Darstellung des Volumens.Indicator nEMA
TEMA und DEMA sind nahe Verwandte