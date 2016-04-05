CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BW MFI + Volumes - Indikator für den MetaTrader 4

Alexandr | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1143
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Dieser Indikator zeigt die Werte der Volumen im separaten Fenster angezeigt und färbt sie in dieb W-MFI-Farben. Es zeigt einen Tipp über der Kerze, mit dem Wert des Volumens, sobald Sie den Cursor Ihrer Maus darüber positionieren.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8206

The MasterMind The MasterMind

Bitte vorher mit testen.. $5000 erhöht auf $243K in 3 Monaten. Programmierer benötigt, nicht fertig.

Normalized Volume Oscillator Normalized Volume Oscillator

Eine erweiterte Version des "Normalized Volume" Indikator. Zusätzlichen um die visuelle Analyse der Indikatorwerte zu erleichtern.

Indicator nEMA Indicator nEMA

TEMA und DEMA sind nahe Verwandte

News News

Handel bei Nachrichten.