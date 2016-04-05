Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BW MFI + Volumes - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1143
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator zeigt die Werte der Volumen im separaten Fenster angezeigt und färbt sie in dieb W-MFI-Farben. Es zeigt einen Tipp über der Kerze, mit dem Wert des Volumens, sobald Sie den Cursor Ihrer Maus darüber positionieren.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8206
The MasterMind
Bitte vorher mit testen.. $5000 erhöht auf $243K in 3 Monaten. Programmierer benötigt, nicht fertig.Normalized Volume Oscillator
Eine erweiterte Version des "Normalized Volume" Indikator. Zusätzlichen um die visuelle Analyse der Indikatorwerte zu erleichtern.
Indicator nEMA
TEMA und DEMA sind nahe VerwandteNews
Handel bei Nachrichten.