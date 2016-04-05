Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Kijun-sen+ - Indikator für den MetaTrader 4
- 1018
Es zeichnet die Kijun-Linie mit der angegebenen Periode (Mitte der Preisspanne von angegebenen Zeitraum) im Diagramm und zeichnet die Linie auf den KijunShift Perioden nach vorne, unter der Bedingung das sich Maximum-Minimum nicht ändert.
MacdPatternTraderv01. +300 Punkte monatlich
Eine H4 MACD FOREX StrategieKijun-Tenkan+
Zeichnet separate Kijun und Tenkan Linien (Vorwärts) auf eine angegebene Anzahl von Perioden.
XPoints
Der Indikator prognostiziert mögliche Wendepunkte.Price_BarsM2_MTF
Der Indikator färbt Kerzen ein.