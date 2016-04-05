CodeBaseKategorien
Indikatoren

Kijun-sen+ - Indikator für den MetaTrader 4

Alexandr
Ansichten:
1018
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
Es zeichnet die Kijun-Linie mit der angegebenen Periode (Mitte der Preisspanne von angegebenen Zeitraum) im Diagramm und zeichnet die Linie auf den KijunShift Perioden nach vorne, unter der Bedingung das sich Maximum-Minimum nicht ändert.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8185

