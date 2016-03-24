Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Squize_MA - Indikator für den MetaTrader 4
- 791
Urheber: Kalenzo
Indikator Squize_MA.
Externe Variablen:
MaDifrential=5;
Ma1Type =MODE_EMA;
Ma1Price =PRICE_CLOSE;
Ma1Period =5;
Ma2Type =MODE_EMA;
Ma2Price =PRICE_CLOSE;
Ma2Period =20;
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8122
