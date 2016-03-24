CustomCandle zeichnet eine benutzerdefinierte Kerze mit einer größeren und wahrscheinlich nicht Standardmäßigen Timeframe in den aktuellen Charts. Dafür ist es nicht notwendig einen Chart mit einer größeren Timeframe zu öffnen, da nur die Daten aus der aktuellen Timeframe verwendet werden . Sie sollten hierfür die eigentlichen Kerzen des Charts nahezu unsichtbar machen.

Einschränkungen:

1. Die Periode der größeren Timeframe muss größer und ein Vielfaches von der aktuellen Timeframe sein (für M5, können Sie folgende verwenden: M10, M15, M20, etc., bis zu 1440; Und für М1 können Sie jede Timeframe von 2 bis 1440 verwenden).

2. Die Periode der größeren Timeframe darf nicht größer als ein Tag sein (1440 minuten), da ist nicht möglich ist, zwei oder mehr Tageskerzen zu zeichnen. (Man könnte es noch programmieren, aber bisher habe ich das nicht gemacht.)

3. Charts mit den Timeframes H4 oder größer werden nicht unterstützt. (Es wäre noch möglich, dieses zu programmieren.)

Besonderheiten:

Nach einem Verbindungsabbruch, werden manche ungewünschte Kerzen zu sehen sein und die Durchnummerierung ist nicht mehr einwandfrei. Bayer sollten die Kerzen neu gemalt werden nachdem die historischen Daten geladen worden sind. Dazu brauchen Sie den Indikator nicht neu zu installieren, Sie müssen lediglich sein Eigenschaftenfenster öffnen. Das ist jetzt nicht sehr schön, aber zur Zeit habe ich keine Lösung dafür.