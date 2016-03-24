Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
OSC-MTF_CF_SYSv1.1 - Indikator für den MetaTrader 4
Urheber: kuncup
Indicator OSC-MTF_CF_SYS-v1.1
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8120
Levels_A_Vlad
Dieser Indikator zeigt Unterstützungs- und Widerstandslinien die durch die Methoden von V.B. kalkuliert werden. Antonov (A_Vlad).CustomCandle
CustomCandle zeichnet eine benutzerdefinierte Kerze mit einer größeren und wahrscheinlich nicht Standardmäßigen Timeframe in den aktuellen Charts.