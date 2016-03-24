Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Dolly_Trading Times _3 - Indikator für den MetaTrader 4
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: nicht angegeben
Indikator Dolly_Trading Times _3. Zeigt die Stunden an denen gehandelt wird.
Indicator dolly_trading times 3
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8085
