Der Technische Indikator Das Parabolische System SAR (Parabolic SAR) wurde zur Analyse von Trendmärkten entwickelt. Der Indikator wird auf dem Preisdiagramm gezeichnet. Dieser Indikator ist dem gleitenden Durchschnitt ähnlich, unterscheidet sich aber von diesem dadurch, das der Parabolic SAR sich mit einer höheren Beschleunigung bewegt und dessen Position im Verhältnis zum Preis verändern kann. Beim Bullenmarkt (Aufwärtstrend) ist der Indikator unter der Preislinie und beim Abwärtstrend (Bärenmarkt) - über dem Preis.





Wenn der Preis die Parabolic SAR-Linie überquert, wendet sich der Indikator um, und dessen weiteren Werte befinden sich dann jenseits des Preises. Nach so einer Wendung des Indikatoren wird der maximale bzw. minimale Preis vom früheren Zeitraum als Ausgangspunkt dienen. Die Wendung des Indikatoren ist ein Signal vom Trend-Ende (also dem Übergang zur Korrektur oder zum flauen Markt) oder von einer Trendwende.



Parabolic SAR ist ein perfekter Indikator zur Bestimmung des Zeitpunktes zum Austreten aus dem Markt. Man soll die Long-Positionen schließen, wenn der Preis unter die SAR-Linie kommt, und die Short-Positionen - wenn er über der SAR-Linie ist. Es passiert auch häufig, dass der Indikator als die Trailing-Stop-Linie dient.



Wenn eine Long-Position eröffnet ist (das heißt., wenn der Preis über der Parabolic SAR-Linie ist), wird dann die Indikatorenlinie unabhängig von der Richtung der Preisbewegungen nach oben gehen. Die Länge der Bewegung von der Parabolic SAR-Linie hängt von der Länge der Preisbewegung ab.



Kalkulationen

SAR(i) = SAR(i-1)+ACCELERATION*(EPRICE(i-1)-SAR(i-1))



wo:

SAR(i-1) — Indikatorenwert in der vorhergehenden Bar;

ACCELERATION — Beschleunigungsfaktor;

EPRICE(i-1) — der maximaler/minimaler Preis im früheren Zeitraum (EPRICE=HIGH für Long-Positionen und EPRICE=LOW für Short-Positionen).



Der Wert vom Indikatoren steigt, wenn der Preis in der laufenden Bar höher als der vorhergehende im Bärenmarkt ist, und umgekehrt. Der Beschleunigungsfaktor wird sich dabei verdoppeln, was die Annäherung von der Parabolic SAR und dem Preis nach sich zieht. Mit anderen Worten kommt der Indikator zum Preis desto schneller, je schneller der Preis steigt oder senkt.

Beschreibung des Indikatoren

Die volle Beschreibung vom Parabolic kann man in Technical analysis: Parabolic SAR finden.