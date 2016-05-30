O Indicador Técnico Parabolic SAR foi desenvolvido para analisar as tendências de mercado. O indicador é construído sobre o gráfico de preços. Este indicador é semelhante ao indicador da média móvel, com a única diferença que o Parabolic SAR se move com maior aceleração e pode mudar de posição em relação ao preço. Durante o mercado "touro" (tendência de alta) o indicador está abaixo da linha de preço; quando a tendência é de alta (bear market) o indicador se situa acima do preço.





Se o preço cruzar a linha do Parabolic SAR, o indicador virará, e os seus próximos valores estarão situados no outro lado do preço. Se o indicador virar desse modo, então o ponto de partida servirá como preço máximo ou mínimo do período anterior. Se o indicador fizer um ponto de pivô (virar), estaremos diante do fim de tendência (fase de correção, ou início de uma fase plana (flat)), ou da sua mudança.



O indicador Parabolic SAR serve para determinar os diferentes pontos de saída do mercado. As posições longas deverão ser fechadas, quando o preço ficar abaixo da linha do SAR, e curtas quando o preço estiver acima da linha do SAR. Muitas vezes acontece que o indicador serve como linha de trailing-stop.



Se você abrir uma posição longa (ou seja, o preço está acima da linha do Parabolic SAR), a linha do indicador irá deslocar-se para cima independentemente da direção em que os preços se estão movendo. O comprimento do movimento da linha do Parabolic SAR depende da escala do movimento dos preços.



Cálculo

SAR(i) = SAR(i-1)+ACCELERATION*(EPRICE(i-1)-SAR(i-1))



Onde:

SAR(i-1) — valor do indicador na barra anterior;

ACCELERATION — fator de aceleração;

EPRICE(i-1) — preço máximo (mínimo) para o período anterior (EPRICE=HIGH para posições longas, e EPRICE=LOW para posições curtas).



O valor do indicador aumenta, se o preço na barra atual for superior do que a barra anterior no mercado em alta, e vice-versa. Além disso, o fator de aceleração vai será duplicado, o que faz com que o Parabolic SAR e o preço se unam. Por outras palavras, quanto mais rápido o preço crescer ou cair, mais rápido o indicador se ira aproximar do preço.

Descrição do indicador

A descrição completa do Parabolic está disponível aqui: Technical analysis: Parabolic SAR