파라볼릭 SAR 지표는 시장 추세의 분석을 위해 개발되었습니다. 지표는 가격 차트에 그려집니다. 이 지표는 이동 평균과 유사합니다. 그러나 차이점은 Parabolic SAR이 더 높은 가속으로 움직이고 위치를 변경할 수 있다는 것입니다. 지표는 강세장(상승 추세)에서 가격의 아래에 있고, 약세(하향 추세)일 때는 가격의 위에 있습니다.





가격이 파라볼릭 SAR 라인을 교차하면 지표가 바뀌면서 지표의 값은 반대쪽에 위치하게 됩니다. 이러한 지표의 변화가 발생하면 이전 기간의 최고 또는 최저 가격이 시작점이 됩니다. 지표가 바뀔 때 추세의 종료(수정 단계 또는 플랫) 또는 전환 신호를 제공합니다.



파라볼릭 SAR은 청산 시점을 알려주는 좋은 지표입니다. 롱 포지션은 가격이 SAR 라인 아래로 떨어질 때 청산되어야 하고, 숏 포지션은 가격이 SAR 라인 위로 상승할 때 청산되어야 합니다. 이 지표가 트레일링 스탑 라인의 역할을 하는 경우가 많습니다.



롱 포지션이 열려 있는 경우(즉, 가격이 SAR 라인 위에 있는 경우) 가격 방향에 관계없이 Parabolic SAR 라인이 올라갑니다. SAR 라인 움직임의 길이는 가격 움직임의 규모에 따라 다릅니다.



계산:

SAR(i) = SAR(i-1)+ACCELERATION*(EPRICE(i-1)-SAR(i-1))



설명:

SAR (i - 1) - 이전 바의 파라볼릭 SAR의 값;

ACCELERATION - 가속 계수;

EPRICE(i-1) — 이전 기간의 최고(최저) 가격(롱 포지션의 경우 EPRICE=HIGH, 숏 포지션의 경우 EPRICE=LOW).



현재 바의 가격이 이전 강세보다 높거나 그 반대의 경우 지표 값이 증가합니다. 가속 계수(ACCELERATION)는 동시에 두 배로 증가하여 Parabolic SAR과 가격이 합쳐지게 됩니다. 즉, 가격이 더 빨리 오르거나 빨리 내릴수록 지표가 가격에 더 빨리 접근합니다.

기술적 지표 설명

파라볼릭 SAR에 대한 전체 설명은 기술적 분석: 파라볼릭 SAR을 참고하세요