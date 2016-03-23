Технический Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. Этот индикатор аналогичен скользящей средней, с тем лишь различием, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может изменять положение относительно цены. Во время бычьего рынка (восходящего тренда) индикатор ниже ценовой линии; когда тренд нисходяшщий (медвежий рынок) - индикатор выше цены.





Если цена пересекает линию Parabolic SAR, индикатор разворачивается, и его дальнейшие значения располагаются по другую сторону от цены. После того, как происходит такой разворот индикатора, точкой отсчета будет служить максимум или минимум цены за предыдущий период. Когда индикатор делает разворот, это служит сигналом об окончании тренда (переходе в коррекцию или начале флэта), или о его развороте.



Parabolic SAR отличный индикатор для определения точки выхода из рынка. Длинные позиции должны быть закрыты, когда цена опускается ниже линии SAR, короткие - когда цена выше линии SAR. Часто происходит ситуация, когда индикатор служит линией трейлинг-стопа.



Если открыта длинная позиция (то есть, цена выше линии Parabolic SAR), то линия индикатора будет перемещаться вверх независимо от того, в каком направлении движутся цены. Величина перемещения линии Parabolic SAR зависит от величины ценового движения.



Расчет

SAR(i) = SAR(i-1)+ACCELERATION*(EPRICE(i-1)-SAR(i-1))



где:

SAR(i-1) — значение индикатора на предыдущем баре;

ACCELERATION — фактор ускорения;

EPRICE(i-1) — максимальная (минимальная) цена для предыдущего периода (EPRICE=HIGH длядлинных позиций, и EPRICE=LOW для коротких позиций).



Значение индикатора растет, если цена на текущем баре выше, чем предыдущая на бычьем рынке, и наоборот. Фактор ускорения при этом будет удваиваться, что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.

Описание индикатора

