パラボリックSARは、トレンド相場を分析するために開発されたインジケーターです。 このインジケーターは価格チャートに作成されます。このインジケーターは 移動平均 に似ています。唯一の違いは、パラボリックSARの加速が早いということと、価格によって状態が変わりやすいということです。ブル相場（上昇トレンド）ではインジケーターは価格の下にあります。ベア市場（下降トレンド）のときはインジケーターは価格の上に表示されます。





価格がパラボリックSARにクロスした場合、インジケーターが転換して、価格の反対側により遠い値が表示されます。上記のようなインジケーターの転換が起こった場合、ひとつ前の期間の高値か安値が、起点となります。インジケーターが転換した場合、トレンドの終わり・トレンドの転換の印となります。



パラボリックSARは、決済タイミングを見出すインジケーターとして優秀です。買いポジションは、価格がSARより下がったとき、決済するべきです。売りポジションは、価格がSARよりも上がったとき、決済するべきです。インジケーターをトレーリングストップのラインとしても活用できます。



買いポジションを持った場合（つまり、価格がSARよりも上にある場合）、パラボリックSARは価格の方向に関わらず上がります。SARの長さは価格変化の規模に依存しています。



計算:

SAR(i) = SAR(i-1)+ACCELERATION*(EPRICE(i-1)-SAR(i-1))



ただし:

SAR(i-1) — ひとつ前の足のパラボリックSARの値;

ACCELERATION — 加速係数;

EPRICE(i-1) — ひとつ前の足の高値･安値 (ロングにはEPRICE=HIGH、またはショートにはEPRICE=LOW)



現在足の価格が前の足の価格より高い場合、インジケーターの値は上がります。逆もまた然り。加速係数は同時に倍にし、パラボリックSARと価格を一体にします。言い換えれば、価格の上昇や下降が早ければ早いほど、インジケーターの価格への接近も早くなります。

インジケーターの詳細:

Parabolic SARの詳細は、「Parabolic SAR」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。