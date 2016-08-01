und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Relative-Stärke-Index (RSI) - Indikator für den MetaTrader 4
Der Technische Indikator Relative-Stärke-Index (Relative Strength Index, RSI) ist ein dem Preis folgender Oszillator, welcher im Bereich von 0 bis 100 schwankt.
Als Wilder diesen Indikatoren einführte, empfahl er, den 14-Tag-RSI zu verwenden. Im Weiteren verbreiteten sich auch 9- und 25-Perioden-Indikatoren.
Eine der verbreiteten Methoden zur Analyse des Indikatoren Relative Strength Index besteht in der Suche nach die Abweichungen, bei welchen der Preis ein neues Maximum bildet und der RSI das Niveau dessen vorhergehenden Maximums nicht überschreiten kann. So eine Abweichung zeugt von der Wahrscheinlichkeit des Preisumkehrs. Wenn sich der Indikator dann nach unten wendet und unter dessen Tiefpunkt geht, vollendet er dann den so genannten "fehlgeschlagenen Swing" (failure swing). Dieser fehlgeschlagene Swing gilt als eine Bestätigung des baldigen Preisumkehrs.
Wege der RSI-Nutzung zur Analyse von Grafiken:
Spitzen und Böden
Die RSI-Spitzen befinden sich normalerweise über dem Wert 70, und die Böden sind unter 30. Diese Spitzen und Böden werden gewöhnlich im Grundpreisdiagramm gezeichnet;
Chartformationen
RSI bildet oft Muster wie, zum Beispiel, "Kopf und Schultern" oder "Dreiecke", welche im Chart sichtbar oder nicht sichtbar sein können;
Fehlgeschlagener Swing (Durchdringungen oder Durchbrüche der Unterstützungs- bzw. Widerstandsebenen)
Das sind die Situationen, wenn der RSI über die vorhergehende Spitze steigt oder unter das vorhergehende Minimum fällt;
Unterstützungs- und Widerstandsebenen
RSI zeigt, manchmal sogar noch klarer als der Preis selbst, die Unterstützungs- und Widerstandsebenen.
Abweichungen
Wie es schon vorher gesagt wurde, bildet sich eine Abweichung (Divergenz), wo der Preis ein neues Maximum bzw. Minimum bildet, welches durch kein neues RSI-Maximum bzw. -Minimum bestätigt ist. Der Preis wir normalerweise korrigiert und geht in der RSI-Richtung.
Kalkulationen
RSI = 100-(100/(1+U/D))
wo:
- U — durchschnittliche Anzahl von positiven Preisänderungen;
- D — durchschnittliche Anzahl von negativen Preisänderungen.
Die volle Beschreibung kann man in: Technical analysis: Relative Strength Index finden.
