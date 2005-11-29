抛物线止损与反转技术指标的开发是用于分析市场的趋势变化的. 本指标构建在价格图表之上. 本指标与移动平均指标类似, 唯一的区别是抛物线技术指标是以越来越快的速度加速移动的, 并且就价格而改变自己的位置. 在牛势市场(上升趋势)中, 指标在价格之下, 在熊势市场(下跌趋势)中, 它在价格之上.





如果价格穿过抛物线, 指标开始反转, 它之后的数值会移动到价格的另外一面. 当指标反转发生时, 前一个时间段的最高或者最低价就作为起点. 当指标进行反转, 就提供了市场趋势结束(修正阶段或者平盘), 或者市场反转的信号.



抛物线指标在出市点方面的表现十分出色. 当价格下沉到低于抛物线指标时应该平掉买入仓位, 当价格上升超过抛物线时平掉卖出仓位. 指标还经常作为移动止损线.



当买入仓位建立后 (例如, 价格高于抛物线), 抛物线会上升, 而不论价格的方向如何改变. 抛物线移动的长度依赖于价格移动的尺度.



计算

SAR(i) = SAR(i-1)+ACCELERATION*(EPRICE(i-1)-SAR(i-1))



其中:

SAR(i-1) — 前一个柱的指标值;

ACCELERATION — 加速因子;

EPRICE(i-1) — 是前一个周期的最高 (最低) 价格 (对于买入仓位 EPRICE=HIGH, 对于卖出仓位 EPRICE=LOW ).



如果当前柱的价格高于前一个牛势柱, 指标值就上升, 反过来也是这样. 同时加速因子 (ACCELERATION) 将会加倍, 这将使抛物线指标与价格走向一致. 换句话说, 价格增长或下降得越快, 指标接近价格的速度就越快.

技术指标描述

抛物线指标的完整描述可以参见技术分析: 抛物线止损和反转指标