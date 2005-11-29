加入我们粉丝页
抛物线止损与反转指标(Parabolic SAR, Parabolic) - MetaTrader 4脚本
抛物线止损与反转技术指标的开发是用于分析市场的趋势变化的. 本指标构建在价格图表之上. 本指标与移动平均指标类似, 唯一的区别是抛物线技术指标是以越来越快的速度加速移动的, 并且就价格而改变自己的位置. 在牛势市场(上升趋势)中, 指标在价格之下, 在熊势市场(下跌趋势)中, 它在价格之上.
如果价格穿过抛物线, 指标开始反转, 它之后的数值会移动到价格的另外一面. 当指标反转发生时, 前一个时间段的最高或者最低价就作为起点. 当指标进行反转, 就提供了市场趋势结束(修正阶段或者平盘), 或者市场反转的信号.
抛物线指标在出市点方面的表现十分出色. 当价格下沉到低于抛物线指标时应该平掉买入仓位, 当价格上升超过抛物线时平掉卖出仓位. 指标还经常作为移动止损线.
当买入仓位建立后 (例如, 价格高于抛物线), 抛物线会上升, 而不论价格的方向如何改变. 抛物线移动的长度依赖于价格移动的尺度.
计算
SAR(i) = SAR(i-1)+ACCELERATION*(EPRICE(i-1)-SAR(i-1))
其中:
SAR(i-1) — 前一个柱的指标值;
ACCELERATION — 加速因子;
EPRICE(i-1) — 是前一个周期的最高 (最低) 价格 (对于买入仓位 EPRICE=HIGH, 对于卖出仓位 EPRICE=LOW ).
如果当前柱的价格高于前一个牛势柱, 指标值就上升, 反过来也是这样. 同时加速因子 (ACCELERATION) 将会加倍, 这将使抛物线指标与价格走向一致. 换句话说, 价格增长或下降得越快, 指标接近价格的速度就越快.
技术指标描述
抛物线指标的完整描述可以参见技术分析: 抛物线止损和反转指标
