Momentum - Indikator für den MetaTrader 4
1923
Der Technische Indikator Моментум schätzt ein, wie sich der Wertpapierpreis im angegebenen Zeitraum verändert hat. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, diesen Indikatoren zu verwenden:
-
Sie können den Momentum-Indikatoren als einen dem Trend folgenden Oszillator wie MACD verwenden. Kaufen Sie, wenn der Indikator unten ist und sich nach oben wendet, und verkaufen Sie, wenn er in der Spitze ist und sich nach unten wendet. Sie können den kurzfristigen gleitenden Durchschnitt des Indikatoren zeichnen, um festzustellen, wann er die Spitze oder, umgekehrt, die Untergrenze erreicht hat.
Wenn der Momentum-Indikator die extrem hohen oder niedrigen (im Vergleich zu dessen historischen Werten) Niveaus erreicht, sollen Sie die Fortsetzung vom aktuellen Trend erwarten. Zum Beispiel, wenn der Momentum-Indikator die extrem hohen Werte erreicht und dann dich nach unten wendet, sollen Sie annehmen, dass die Preise wahrscheinlich noch höher steigen werden. Auf jeden Fall bestätigt nur das Handeln nach der Preisbewegung das vom Indikatoren generierte Signal (zum Beispiel, wenn der Preis die Spitze erreicht und dann senkt, warten Sie auf den Beginn der Senkung, bevor Sie verkaufen).
Sie können den Momentum-Indikatoren auch als einen führenden Indikatoren verwenden. Diese Methode setzt voraus, dass die Höhepunkte des Marktes durch den schnellen Preisanstieg (wenn jeder Händler den weiteren Anstieg erwartet) und die Markttiefen normalerweise durch die schnelle Preissenkung (wenn jeder Händler versucht es, sich aus dem Markt auszutreten) erreicht werden. Das ist oft der Fall, aber das ist auch eine weite Verallgemeinerung.
Wie auch die Höhepunkte des Marktes, wächst der Momentum-Indikator rasch und dann senkt - im Gegenteil zur fortsetzenden Preisbewegung nach oben oder seitwärts. Ebenso wird der Momentum-Indikator im Markttief schnell senken und dann beginnt er aber viel eher als die Preise wieder steigen. Die beiden Situationen ergeben eine Divergenz zwischen dem Preis und den Anzeigen vom Indikatoren.
Kalkulationen
Der Momentum-Indikator wird als das Verhältnis zwischen dem heutigen Preis und dem vor einigen Zeiträumen erschienenen Preis kalkuliert.
MOMENTUM = CLOSE(i)/CLOSE(i-N)*100
wo:
- CLOSE(i) — Schlusspreis der laufenden Bar;
- CLOSE(i-N) — Schlusspreis der Bar vor N Perioden.
Abbildung:
Die volle Beschreibung des Momentum-Indikatoren kann man in Technical analysis: Momentum finden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7880
