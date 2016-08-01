Sie können den Momentum-Indikatoren als einen dem Trend folgenden Oszillator wie MACD verwenden. Kaufen Sie, wenn der Indikator unten ist und sich nach oben wendet, und verkaufen Sie, wenn er in der Spitze ist und sich nach unten wendet. Sie können den kurzfristigen gleitenden Durchschnitt des Indikatoren zeichnen, um festzustellen, wann er die Spitze oder, umgekehrt, die Untergrenze erreicht hat.

Wenn der Momentum-Indikator die extrem hohen oder niedrigen (im Vergleich zu dessen historischen Werten) Niveaus erreicht, sollen Sie die Fortsetzung vom aktuellen Trend erwarten. Zum Beispiel, wenn der Momentum-Indikator die extrem hohen Werte erreicht und dann dich nach unten wendet, sollen Sie annehmen, dass die Preise wahrscheinlich noch höher steigen werden. Auf jeden Fall bestätigt nur das Handeln nach der Preisbewegung das vom Indikatoren generierte Signal (zum Beispiel, wenn der Preis die Spitze erreicht und dann senkt, warten Sie auf den Beginn der Senkung, bevor Sie verkaufen).