Beschreibung:



Der technische Indikator Bollinger Bands ® (BB) ist ähnlich dem Indikatoren Envelopes ("Umschläge"). Der einzige Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass die Linien vom Umschlag in einem definierten Abstand (%) vom gleitenden Durchschnitt und die Bollinger-Linien im Abstand von einer gewissen Anzahl der gleitenden Durchschnitte davon aufgezeichnet werden. Standardabweichung ist ein Maß für Volatilität, d.h. die Bollinger-Bänder werden sich marktgerecht anpassen. Die Bänder werden breiter, wenn die Marktvolatilität steigert, und enger, sobald die Märkte in den Bereich der niedriger Volatilität eintreten.

Bollinger Bands werden gewöhnlicherweise auf dem Preisdiagramm aufgezeichnet; sie können aber auch auf dem Indikatoren-Diagramm aufgezeichnet werden. Analog wie bei dem Indikatoren, basiert die Auslegung von Bollinger Bands darauf, dass die Preises dazu neigen, zwischen der oberen und der unteren Grenze des Bandes zu verbleiben. Eine Besonderheit der Bollinger-Bänder ist deren von der Preisvolatilität bedingte flexible Breite. In den Perioden von bedeutsamen Preisänderungen (also der hohen Volatilität) werden die Bander breiter, was den Preisen mehr Raum zulässt. In den Stillstandszeiten (also den Perioden der niedrigen Volatilität) werden die Bänder enger und halten die Preise innerhalb ihrer Grenzen ein.



Die folgenden Besonderheiten sind für diesen Indikatoren typisch:



abrupte Wechsel in Preisen, welche normalerweise nach der dem Senken der Volatilität entsprechenden Verengerung des Bandes stattfinden;

wenn die Preise aus dem Band austreten, dann soll man die Fortsetzung der laufenden Tendenz erwarten;

wenn die Spitzen und Senkungen außerhalb des Bandes von jenen innerhalb des Bandes gefolgt werden, ist die Trendwende zu erwarten;

die von einer der Grenzen des Bandes begonnene Preisbewegung erreicht normalerweise die gegenüberliegende Grenze. Die letztere Beobachtung ist beim Prognostizieren von Preisen nützlich.



Kalkulationen:



Die Bollinger-Bänder werden aus drei Linien gebildet. Mittellinie (MIDDLE LINE, ML) — normaler gleitender Durchschnitt.

ML = SUM [CLOSE, N]/N



Obere Linie (TOP LINE, TL) — dieselbe Mittellinie, die auf eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen (D) nach oben verschoben ist.

TL = ML + (D*StdDev)



Untere Linie (BOTTOM LINE, BL) — die Mittellinie, die auf dieselbe Anzahl von Standardabweichungen nach unten verschoben ist.

BL = ML — (D*StdDev)



wo:



N — die zum Kalkulieren verwendete Anzahl von Perioden ist;

SMA - der einfache gleitende Durchschnitt ist;

StdDev - der Indikator der Standardabweichung ist.

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE — SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)



Es wird empfohlen, einen einfachen gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt als die Mittellinie und 2 Standardabweichungen zum Kalkulieren der Grenzen vom Band zu verwenden. Ausserdem sind die gleitenden Durchschnitte weniger als 10 Perioden lang wenig wirksam.

Beschreibung des Indikatoren

Die volle Beschreibung des Indikatoren Bollinger BandsBB kann man in Technical analysis: Bollinger Bands ® finden.

