Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Probe - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 625
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: nicht angegeben
Adviser Probe.
Adviser Probe.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7877
SilverTrend v3
Adviser Silver Trend v3. Öffnet eine Position.ASC++
Expert Adviser ASC++.
DoubleUp with a twist
Fantastische Ergebnisse. Ein einfacher EA , gleich dem doubleUp mit einer verbesserten Lot-Kalkulation, geringeres Verlustrate, und einem einfache DoubleDown.Kijun Sen Robot (KSRobot)
Expert Adviser Kijun Sen Robot. Er verwendet folgende Indikatoren: Ichimoku, MA, SAR. Er ist optimiert für folgende Währungspaare: GBPUSD und EURUSD auf einer M30-Chart. Die komplette Beschreibung ist im Code enthalten.