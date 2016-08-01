CodeBaseKategorien
Indikatoren

Custom Graal - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
902
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Graal.mq4 (5.43 KB) ansehen
Autor: Nicht festgestellt

Der Indikator Custom Graal.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7846

