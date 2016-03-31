加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
动量技术指标是测算在一定时间段里证券价格的变化量. 有两种使用动量指标的基本方法:
-
您可以把动量指标当作跟随趋势的震荡指标, 就像移动平均汇总/分离指标(MACD)那样. 当指标探底并反弹时买入, 而在指标到顶并下挫时卖出. 你必须要追寻一个短期的指标的移动平均线来决定其是否探底或是上扬.
如果动量指数到达一个极端高或者极低的数值(相对于历史数据而言), 你必须假定当前的市场有一个长时间的趋势. 例如, 当动量指数达到一个极端高的数值, 你应该认为价格仍然会持续走高. 在任何一种情况下, 只有价格在确认了由指标所产生的信号后才能交易(例如, 如果价格上扬并回落, 等价格开始下落以后再卖).
您也可以把动量指标作为前瞻指标. 这种方法认为, 市场的整体上涨特点是快速价格上涨(当每个人都期待着价格涨得更高), 而市场下跌特点是快速的价格下挫(当每个人都想出场). 事情经常是这样的, 但是这是宽泛的概括.
市场到顶时, 动量指标会快速爬升然后下跌 - 与价格的持续上升或者徘徊相背离. 同样地, 在市场底部, 动量指标会快速下挫然后开始在价格之前开始爬升. 这两种情况结果都是指标和价格之间的背离.
计算
动量数值就是当天价格同前几个时段的价格的比率.
MOMENTUM = CLOSE(i)/CLOSE(i-N)*100
其中:
- CLOSE(i) — 当前柱的收盘价;
- CLOSE(i-N) — N 个周期之前的收盘价.
动量指标的完整描述可参见 技术分析: 动量指标
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7880
布林带指标(Bollinger Bands ® Indicator, Bollinger Bands, BB) 能够画出一定数量的标准差OrdersSuite
用于处理现货货币对, 现货黄金, 现货白银, 并含有错误处理的函数.
DailyPivot Points 指标与其他挂在市场之后的工具不同, 它用于构成市场未来变化的情景.Aroon 震荡指标
本震荡指标可以快速发现价格趋势的结束以及价格在水平区间内活动反转的开始.