您可以把动量指标当作跟随趋势的震荡指标, 就像移动平均汇总/分离指标(MACD)那样. 当指标探底并反弹时买入, 而在指标到顶并下挫时卖出. 你必须要追寻一个短期的指标的移动平均线来决定其是否探底或是上扬.

如果动量指数到达一个极端高或者极低的数值(相对于历史数据而言), 你必须假定当前的市场有一个长时间的趋势. 例如, 当动量指数达到一个极端高的数值, 你应该认为价格仍然会持续走高. 在任何一种情况下, 只有价格在确认了由指标所产生的信号后才能交易(例如, 如果价格上扬并回落, 等价格开始下落以后再卖).