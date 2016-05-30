CodeBaseSeções
Momentum - indicador para MetaTrader 4

O indicador técnico Momentum avalia como foi alterado o preço de um ativo para um intervalo de tempo especificado. Existem duas formas de usar este indicador:

  • Você pode usar o Momentum como um oscilador de acompanhamento da tendência, semelhante ao MACD. Compre quando o indicador estiver na parte inferior e virar para cima e venda quando ele estiver em seu pico, mas se virar para diminuir. É possível construir uma média móvel de curto prazo do indicador para determinar quando ele atinge um pico ou, pelo contrário, a parte inferior.

    Se o Momentum atingir níveis extremamente altos ou baixos (em comparação com seus valores históricos), você deve assumir uma continuação da tendência atual. Por exemplo, se a Momentum atingir valores extremamente elevados e, em seguida, virar para baixo, você deve assumir que os preços tenderão a subir ainda mais. Em qualquer caso, apenas a negociação após o movimento de preço confirma o sinal gerado pelo indicador (por exemplo, se o preço atingir o seu pico e, em seguida, diminuir, espere o início da queda antes de vender).

  • Você também pode usar o indicador Momentum como indicador líder. Este método assume que os picos de mercado são geralmente atingidos através do rápido crescimento dos preços (quando cada trader aguarda um novo aumento), e que os pontos baixos do mercado são geralmente obtidos através da rápida redução do preço (quando cada trader tenta sair do mercado). Este é frequentemente o caso, mas é uma generalização muito abrangente.

Como o mercado de picos, o Momentum cresce dramaticamente e depois cai, em contraste com o movimento contínuo para cima ou lateralmente dos preços. Do mesmo modo, o Momentum irá cair rapidamente na parte inferior do mercado, , mas depois começará a subir, ultrapassando significativamente o preço. Ambas as situações levam a uma divergência entre o preço e o indicador.

Cálculo

O momentum é calculado como a razão entre o preço de hoje e o preço de vários períodos atrás.

MOMENTUM = CLOSE(i)/CLOSE(i-N)*100

Onde:

  • CLOSE(i) — preço de fechamento da barra atual;
  • CLOSE(i-N) — preço de fechamento da barra N períodos atrás.

Indicador Momentum

A descrição completa do Momentum está disponível em Technical analysis: Momentum

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7880

