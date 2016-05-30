Você pode usar o Momentum como um oscilador de acompanhamento da tendência, semelhante ao MACD. Compre quando o indicador estiver na parte inferior e virar para cima e venda quando ele estiver em seu pico, mas se virar para diminuir. É possível construir uma média móvel de curto prazo do indicador para determinar quando ele atinge um pico ou, pelo contrário, a parte inferior.

Se o Momentum atingir níveis extremamente altos ou baixos (em comparação com seus valores históricos), você deve assumir uma continuação da tendência atual. Por exemplo, se a Momentum atingir valores extremamente elevados e, em seguida, virar para baixo, você deve assumir que os preços tenderão a subir ainda mais. Em qualquer caso, apenas a negociação após o movimento de preço confirma o sinal gerado pelo indicador (por exemplo, se o preço atingir o seu pico e, em seguida, diminuir, espere o início da queda antes de vender).