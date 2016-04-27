MACDのように、順張りのオシレーターとしてモメンタムを利用することが可能です。インジケーターが底から反転したときに買い、天井から反転したときに売ります。底と天井を決めるために、短期移動平均線を利用するという方法もあります。

モメンタムが過去の数値と比較して急激に高くなったり、低くなったりした場合、現在のトレンドが継続すると判断した方が良いです。例えば、モメンタムが急激に高い値になり、反転した場合、その後も高くなることを想定した方が良いです。他の場合としては、インジケーターによって発生したシグナルを、価格が追従した後にだけトレードを行ってください。（例としては、価格が天井で反転した場合、価格が下がるのを待ってから売りに入ってください。）