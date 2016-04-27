コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Momentum - MetaTrader 4のためのインディケータ

モメンタムは、特定の期間における価格の変化を測ります。モメンタムには、基本的な2つの利用法があります。

  • MACDのように、順張りのオシレーターとしてモメンタムを利用することが可能です。インジケーターが底から反転したときに買い、天井から反転したときに売ります。底と天井を決めるために、短期移動平均線を利用するという方法もあります。

    モメンタムが過去の数値と比較して急激に高くなったり、低くなったりした場合、現在のトレンドが継続すると判断した方が良いです。例えば、モメンタムが急激に高い値になり、反転した場合、その後も高くなることを想定した方が良いです。他の場合としては、インジケーターによって発生したシグナルを、価格が追従した後にだけトレードを行ってください。（例としては、価格が天井で反転した場合、価格が下がるのを待ってから売りに入ってください。）

  • リーディングインジケーターとしてもモメンタムを利用することができます。一般的に、相場の天井は急激な価格の上昇によるものだということ（全員が価格が上がると想定しているとき）と、相場の底は急激な価格の下落によるものだということ（全員が価格が下落して欲しいとき）を、この方法は前提としています。これはしばしば起こることですが、意味合いが広義的でもあります。

相場が天井に達するとき、モメンタムは上昇します。その後、トレンドの継続、もしくは横の値動きから離脱して、下落します。同様に、相場が底にあるときモメンタムは急激に下落し、価格に向かって上り始めます。これらの状況はインジケーターと価格のダイバージェンスによって起こります。

計算:

モメンタムの計算は、当日の価格とN本前の価格の比率によって求まります。

MOMENTUM = CLOSE(i)/CLOSE(i-N)*100

ここで:

  • CLOSE(i) — 現在足の終値;
  • CLOSE(i-N) — N本前の足の終値

モメンタム

モメンタムの詳細については、「Momentum」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7880

