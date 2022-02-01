이동 평균 수렴/다이버전스(MACD)와 같은 추세 추종 오실레이터로 사용 할 수 있습니다. 지표가 저점을 이루면서 상승할 때 매수하고 지표가 고점을 이루면서 하락할 때 매도합니다. 지표의 단기 이동 평균을 그려 언제가 바닥인지 피크인지 확인할 수 있습니다.

모멘텀 지표가 과거 값에 비해 매우 높거나 매우 낮은 값에 도달하면 현재 추세가 계속된다고 가정해야 합니다. 예를 들어, 모멘텀 지표가 매우 높은 값에 도달한 후 하락하면 가격이 여전히 더 높아질 것이라고 가정해야 합니다. 두 경우 모두 가격이 지표에 의해 생성된 신호를 확인한 후에 거래하십시오(예: 가격이 정점에 이르렀다가 내리면 매도 전에 가격이 하락하기 시작할 때까지 기다리십시오).