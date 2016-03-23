Вы можете использовать Моментум как следующий за трендом осциллятор, подобно MACD. Покупайте, когда индикатор внизу и разворачивается вверх, и продавайте, когда он на пике, но оборачивается к снижению. Вы можете построить краткосрочную скользящую среднюю индикатора, чтобы определить когда он достиг пика или, наоборот, дна.

Если Моментум достигает экстремально высоких или низких (по сравнению с его историческими значениями) уровней, вы должны предполагать продолжение текущего тренда. Например, если Моментум достигает экстремально высоких значений и затем поворачивает вниз, вы должны предположить, что цены, вероятно, поднимутся еще выше. В любом случае, только торговля после ценового движения подтверждает сигнал, сгенерированный индикатором (например, если цена достигает пика и снижается, ждите начала падения перед тем, как продавать).