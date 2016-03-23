Ставь лайки и следи за новостями
Momentum - индикатор для MetaTrader 4
Технический индикатор Моментум оценивает, как изменилась цена актива в течение заданного промежутка времени. Есть два основных способа использования этого индикатора:
Вы можете использовать Моментум как следующий за трендом осциллятор, подобно MACD. Покупайте, когда индикатор внизу и разворачивается вверх, и продавайте, когда он на пике, но оборачивается к снижению. Вы можете построить краткосрочную скользящую среднюю индикатора, чтобы определить когда он достиг пика или, наоборот, дна.
Если Моментум достигает экстремально высоких или низких (по сравнению с его историческими значениями) уровней, вы должны предполагать продолжение текущего тренда. Например, если Моментум достигает экстремально высоких значений и затем поворачивает вниз, вы должны предположить, что цены, вероятно, поднимутся еще выше. В любом случае, только торговля после ценового движения подтверждает сигнал, сгенерированный индикатором (например, если цена достигает пика и снижается, ждите начала падения перед тем, как продавать).
Также вы можете использовать Моментум как ведущий индикатор. Этот метод предполагает, что рыночные вершины обычно достигаются за счет быстрого роста цены (когда каждый трейдер ждет дальнейшего увеличения), и что рыночные минимумы обычно достигаются за счет быстрого снижения цены (когда каждый трейдер пытается выйти из рынка). Это частый случай, однако это довольно широкое обобщение.
Как и рыночные пики, Моментум резко растет и затем падает - в противоположность продолжающемуся вверх или вбок движению цены. Аналогичным образом, на дне рынка Моментум будет быстро падать, но затем начнет подниматься, значительно опережая цены. Обе этих ситуации приводят к расхождению между ценой и показаниями индикатора.
Расчет
Моментум рассчитывается как отношение цены сегодня к цене за несколько периодов назад.
MOMENTUM = CLOSE(i)/CLOSE(i-N)*100
где:
- CLOSE(i) — цена закрытия текущего бара;
- CLOSE(i-N) — цена закрытия бара N периодов назад.
Полное описание моментума доступно в Technical analysis: Momentum
