CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

DT RSI EXP1 - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
641
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: klot

Advisor DT-RSI-EXP1. Verwendet die Indikatoren RSI und RFTL.
-------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: H4.
Model: Kontrollpunkte



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7670

DoubleMA Crossover EA DoubleMA Crossover EA

Advisor DoubleMA Crossover EA.

Donchain counter - channel system Donchain counter - channel system

Advisor Donchain counter-channel system. Benötigt den Indikator Donchian Channels - Generalized version1.

e.2.12 5 min e.2.12 5 min

Advisor e.2.12 5 min.

Period Converter Optimized Period Converter Optimized

Verbesserter Period-Konverter unterstützt Echtzeit-Aktualisierung, niedrige CPU-Auslastung und weitere Funktionen.