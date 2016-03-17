Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DT RSI EXP1 - Experte für den MetaTrader 4
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: klot
Advisor DT-RSI-EXP1. Verwendet die Indikatoren RSI und RFTL.
-------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: H4.
Model: Kontrollpunkte
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7670
