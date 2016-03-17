CodeBaseKategorien
Expert Advisors

DojiTrader - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor
Ansichten:
669
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
Urheber: Alex

Advisor Doji Trader.

------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: H1.
Model: Alle Ticks.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7667

