DoubleMA Crossover EA - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 838
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: MrPip
Advisor DoubleMA Crossover EA.
------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: M15.
Model: Alle Ticks.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7669
