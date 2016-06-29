CodeBaseKategorien
Indikatoren

AMA Slow Trend Line - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
876
(32)
ama_stl.mq5 (7.28 KB) ansehen
Echter Autor:

MetaQuotes

Ein MA der Kaufmann's Adaptive Moving Average verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 07.08.2006 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der AMA_STL Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7042

