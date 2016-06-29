Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
AMA Slow Trend Line - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 876
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Echter Autor:
MetaQuotes
Ein MA der Kaufmann's Adaptive Moving Average verwendet.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 07.08.2006 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der AMA_STL Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7042
