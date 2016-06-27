CodeBaseKategorien
WPR_2HTF - Indikator für den MetaTrader 5

677
(22)
Wirklicher Autor:

lukas1

Eine farbige Wolke, die von zwei WPR (Williams' Percent Range) Oszillatoren verschiedener TimeFrames gebildet wird.

Abbildung 1. Der WPR_2HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6976

