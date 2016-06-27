Der TrendMagic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Accumulative Swing Index Indikator wird für die Konstruktion des Accumulative Swing Index angewendet.

Eine farbige Wolke, die von zwei WPR-Oszillatoren verschiedener TimeFrames gebildet wird.

Der Zweck es vorliegenden Codes ist zu demonstrieren, wie einfach die Erstellung von farbigen Skalen, Farbverläufen und Heatmaps mit der MQL5-Sprache und Funktionen ist.