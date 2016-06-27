CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ASI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
689
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
asi.mq5 (12 KB) ansehen
asi_htf.mq5 (18.4 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ASI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte ASI.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der ASI_HTF Indikator

Abbildung 1. Der ASI_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6975

Accumulative Swing Index - ASI Accumulative Swing Index - ASI

Der Accumulative Swing Index Indikator wird für die Konstruktion des Accumulative Swing Index angewendet.

TrendMagic_HTF TrendMagic_HTF

Der TrendMagic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

WPR_2HTF WPR_2HTF

Eine farbige Wolke, die von zwei WPR-Oszillatoren verschiedener TimeFrames gebildet wird.

Heatmaps, color gradients und scales in MQL5 Heatmaps, color gradients und scales in MQL5

Der Zweck es vorliegenden Codes ist zu demonstrieren, wie einfach die Erstellung von farbigen Skalen, Farbverläufen und Heatmaps mit der MQL5-Sprache und Funktionen ist.