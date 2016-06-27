Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TrendMagic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 721
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der TrendMagic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte TrendMagic.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der TrendMagic_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6973
TrendMagic
Dies ist eine optimiert Version des TrendMagic Indikator.CHO_HTF
Der CHO Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Accumulative Swing Index - ASI
Der Accumulative Swing Index Indikator wird für die Konstruktion des Accumulative Swing Index angewendet.ASI_HTF
Der ASI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.