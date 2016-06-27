CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TrendMagic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
721
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der TrendMagic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte TrendMagic.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der TrendMagic_HTF Indikator

Abbildung 1. Der TrendMagic_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6973

TrendMagic TrendMagic

Dies ist eine optimiert Version des TrendMagic Indikator.

CHO_HTF CHO_HTF

Der CHO Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Accumulative Swing Index - ASI Accumulative Swing Index - ASI

Der Accumulative Swing Index Indikator wird für die Konstruktion des Accumulative Swing Index angewendet.

ASI_HTF ASI_HTF

Der ASI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.