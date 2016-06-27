Larry Williams' Accumulation/Distribution Indikator ist eine akkumulierte Summe von "akkumulativen" und "distributiven" Preisbewegungen.

Der Williams_Accumulation_Distribution Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Exp_XPVT basiert auf den Signalen, die vom XPVT Oszillator generiert werden.

Indikator Directional Trend Index vom Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms.