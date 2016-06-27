und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CronexChaikin_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 606
Der CronexChaikin Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte CronexChaikin.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Indikator CronexChaikin_HTF
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Recktecke in Übereinstimmung mit den Farben der Wolken des CronexAC Indikators.BackgroundCandle_CronexAO_HTF
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Recktecke in Übereinstimmung mit den Farben der Wolken des CronexAO Indikators.
Der Exp_CronexChaikin EA basiert auf den Signalen, die vom CronexChaikin Oszillator generiert werden.i-HighLow_Channel_HTF
Der i-HighLow Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.