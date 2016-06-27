Der Exp_CronexDeMarker EA basiert auf den Signalen, die vom CronexDeMarker Oszillator generiert werden.

Der CronexAO Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Recktecke in Übereinstimmung mit den Farben der Wolken des CronexAO Indikators.

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Recktecke in Übereinstimmung mit den Farben der Wolken des CronexAC Indikators.