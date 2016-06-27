CodeBaseKategorien
CronexAC_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der CronexAC Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte CronexAC.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der CronexAC_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2403

CronexAO_HTF CronexAO_HTF

Der CronexAO Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_CronexDeMarker Exp_CronexDeMarker

Der Exp_CronexDeMarker EA basiert auf den Signalen, die vom CronexDeMarker Oszillator generiert werden.

BackgroundCandle_CronexAO_HTF BackgroundCandle_CronexAO_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Recktecke in Übereinstimmung mit den Farben der Wolken des CronexAO Indikators.

BackgroundCandle_CronexAC_HTF BackgroundCandle_CronexAC_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Recktecke in Übereinstimmung mit den Farben der Wolken des CronexAC Indikators.