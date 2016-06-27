CodeBaseKategorien
CronexAC - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
917
(19)
Wirklicher Autor:

Cronex

Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des Accelerator Oszillator Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Abbildung 1. Der CronexAC Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2392

CronexAO CronexAO

Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des Awesome Oszillator Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.

i-AMMA i-AMMA

Indikator eines gleitenden Durchschnitts ähnlich wie der EMA.

i-HighLow i-HighLow

Der i-HighLow Indikator zeichnet einen Kanal mit Grenzen, die mit den höchsten und niedrigsten Werten der Kerzenschatten einer angegebenen Anzahl von Balken übereinstimmen mit einer vertikalen Verschiebung in Punkten, die durch einen Eingabeparameter des Indikators festgelegt wird:

Exp_CronexAC Exp_CronexAC

Der Exp_CronexAC EA basiert auf den Signalen, die vom CronexAC Oszillator generiert werden.