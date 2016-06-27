CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Exp_CronexRSI - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_cronexrsi.mq5 (7.38 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
cronexrsi.mq5 (7.35 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Exp_CronexRSI basiert auf den Signalen, die vom CronexRSI Oszillator generiert werden.

Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei CronexRSI.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.

Abb. 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für XAUUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2384

Exp_CronexMFI Exp_CronexMFI

Der Exp_CronexMFI basiert auf den Signalen, die vom CronexMFI Oszillator generiert werden.

Multi-timeframe SuperTrend in forme eines Pivots Multi-timeframe SuperTrend in forme eines Pivots

Der Indikator zeigt die aktuellen Levels und Richtung des Supertrend Indikators auf mehreren TimeFrames.

i-FractalsEx i-FractalsEx

Der Indikator mit der Option die Anzahl der Balken, die für die Bestimmung des Fraktals verwendet sollen in den Eingabeparametern auszuwählen.

i-OneThird i-OneThird

Der i-OneThird Indikator zeichnet Kerzen die mit bullishen und bearishen Mustern korrespondieren (im Stil von Heiken Ashi).