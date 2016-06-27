Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CronexRSI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 690
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der CronexRSI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte CronexRSI.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. CronexRSI_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2366
DynamicRS_HTF
Der DynamicRS Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Digital_MACD_HTF
Der Digital_MACD Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
CronexMFI_HTF
Der CronexMFI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.CronexDeMarker_HTF
Der CronexDeMarker Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.