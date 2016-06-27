CodeBaseKategorien
Indikatoren

CronexMFI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

cronexmfi.mq5 (7.35 KB) ansehen
cronexmfi_htf.mq5 (10.91 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der CronexMFI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte CronexMFI.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. CronexMFI_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2367

