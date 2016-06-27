Der DynamicRS Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der CronexRSI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der CronexDeMarker Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des Chaikin Oszillator Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.