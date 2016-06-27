Der StochasticCGOscillator Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Ein Handelssystem das den HighsLowsSignal Signal-Indikator verwendet.

Ein Kerzenchart bei dem alle Eröffnungspreise nach Null verschoben werden.

Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung eines Kanals der auf die Extrema einer Periode gezeichnet wird.