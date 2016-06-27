und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
HighsLowsSignal_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 801
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der HighsLowsSignal Indikatormit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte HighsLowsSignal.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Indikator HighsLowsSignal_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2321
Ein Handelssystem das den HighsLowsSignal Signal-Indikator verwendet.StochasticCGOscillator_HTF
Der StochasticCGOscillator Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Ein Kerzenchart bei dem alle Eröffnungspreise nach Null verschoben werden.PChannel_System
Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung eines Kanals der auf die Extrema einer Periode gezeichnet wird.