Expert Advisors

Exp_StochasticCGOscillator - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
771
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_stochasticcgoscillator.mq5 (6.21 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
stochasticcgoscillator.mq5 (9.42 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Exp_StochasticCGOscillator EA basiert auf den Signalen, die vom StochasticCGOscillator Oszillator generiert werden.

Das Signal wird gebildet, wenn ein Balken schließt und es eine Kreuzung der Haupt- und Signallinien des Indikators gibt.

Der Expert Advisor braucht die compilierte StochasticCGOscillator.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Abbildung 1. Die Tradehistorie auf dem Chart

Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2312

