Indikatoren

LOWEST_LOW_VALUE - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeigt den minimalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode.

//+------------------------------------------------+
//| INDIKATOR EINGABEPARAMETER                     |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Price_LOWEST_LOW_VALUE_1";// Levelbezeichnung
input string level_comment="Trigger level";          // Kommentar für den Level
input uint   level_period=5;                         // Levelsuchperiode
input uint   level_start=0;                          // Anzahl der Startbalken
input color level_color=clrRed;                      // Level Farbe
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;       // Der Stil des Triggerlevels
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;                    // Die Breite des Triggerlevels
input bool Deletelevel=true;                         // Löschen eines levels

Abbildung 1. Indikator LOWEST_LOW_VALUE

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2296

HIGHEST_HIGH_VALUE HIGHEST_HIGH_VALUE

Der Indikator zeigt den maximalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode.

MFI_3HTF MFI_3HTF

Drei MFI (Money Flow Index) Oszillatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart.

HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF

Der Indikator zeigt den maximalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode, unter Berücksichtigung des TimeFrames in der nach dem Preis gesucht wurde.

LOWEST_LOW_VALUE_HTF LOWEST_LOW_VALUE_HTF

Der Indikator zeigt den minimalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode, unter Berücksichtigung des TimeFrames in der nach dem Preis gesucht wurde.