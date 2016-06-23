und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
GannZIGZAG_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 658
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der GannZIGZAG Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte GannZIGZAG.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der GannZIGZAG_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2249
