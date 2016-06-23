Der ZigZagOnParabolic Indikator mit der Option, den TimeFrame in den Eingabeparameter auszuwählen.

Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf den letzten Spitzen des ZigZagOnParabolic_HTF mit der Option der Festlegung des TimeFrames auf dem der zigzag berechnet werden soll.

Eine weitere Interpretation des ZigZag Indikators.